OGC Nice wil na Wesley Sneijder weer een grote naam binnenhalen. De Franse club ziet in Jérôme Boateng van Bayern München een welkome versterking voor in de defensie. (Foot365)

VfL Wolfsburg denkt aan Malcom Filipe Silva de Oliveira, kortweg Malcolm, als eventuele versterking voor de aanval. Ook Ajax, AS Roma, Internazionale, AS Monaco en Liverpool azen op de Braziliaan van Girondins Bordeaux. (BILD)

De kampioen van Spanje is bereid om eigen spelers aan te bieden bij Borussia Dortmund in ruil voor de komst van Ousmane Dembélé.

(The Telegraph)

West Ham United wil na een afgeslagen bod van 27,5 miljoen euro nu 30 miljoen gaan bieden voor William Carvalho van Sporting Portugal. De Portugezen willen echter ongeveer 40 miljoen ontvangen. (The Telegraph)