Mourinho bevestigt: ‘Man United en Zlatan Ibrahimovic voeren gesprekken’

José Mourinho heeft bevestigd dat Manchester United en Zlatan Ibrahimovic in gesprek zijn over een nieuw dienstverband. De transfervrije Zweed, die herstellende is van een knieblessure, geniet interesse van clubs uit onder meer de Verenigde Staten en Italië, maar nog een jaar op Old Trafford voetballen lijkt momenteel het meest realistische scenario.

"Je weet dat hij geblesseerd is en tijd nodig heeft om te revalideren. Hij is niet klaar om morgen te spelen", aldus de manager van the Red Devils op een persconferentie. "Het is niet iets wat onmiddellijk moet worden geregeld. Het is niet zo dat we wanhopig zijn om het te doen of niet. Ik denk alleen dat hij overduidelijk heeft laten blijken dat, wat hij vorig jaar heeft gepresteerd, nog niet genoeg voor hem was."

De spits heeft geen wedstrijd meer gespeeld nadat hij in april van dit jaar uitviel in het duel met Anderlecht in de Europa League. Daarna onderging hij een operatie en was de verwachting dat hij tot de winterstop uitgeschakeld zou zijn. De revalidatie van Ibrahimovic gaat echter zeer voorspoedig en wellicht kan hij in oktober alweer op het veld staan.

Mourinho heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag twee spitsen erbij wil hebben, na het vertrek van Wayne Rooney naar Everton. Tot nu toe is alleen Romelu Lukaku van Everton naar Manchester verkast. Mourinho hoopt op de komst van de Zweedse routinier: "Hij is ervan overtuigd dat hij nog meer kan laten zien op het hoogste niveau. Dus nu voeren hij en de club gesprekken."