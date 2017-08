Van Bronckhorst: ‘Ajax en PSV hebben wel een teleurstelling gehad in Europa...’

Giovanni van Bronckhorst maakt zich op voor een nieuw Eredivisie-seizoen, in de wetenschap dat Feyenoord de vorige voetbaljaargang voor het eerst sinds 1999 kampioen van Nederland werd. De trainer van de Rotterdammers leeft met vertrouwen toe naar de eerste wedstrijd tegen FC Twente, maar verwacht dit jaar veel concurrentie van Ajax en PSV.

"We zijn natuurlijk trots dat we kampioen van Nederland zijn, maar nu is er een nieuw seizoen", begint Van Bronckhorst zijn persconferentie vrijdag. "Het is goed om weer vanaf nul te beginnen. De versieringen bij het Maasgebouw zijn inderdaad weg. Het is een mooie drive om aan het einde van het seizoen net zo'n Maasgebouw te zien als na vorig seizoen."

Van Bronckhorst verwacht dat Brad Jones kan keepen zondag, maar rekent niet op Bart Nieuwkoop wegens een hamstringblessure. Volgens Gio is de rechtsback de komende weken nog niet inzetbaar. Tegen Twente start daarom Kevin Diks op die positie, terwijl middenvelder Sofyan Amrabat als back-up fungeert. Voor de positie van linksback verwacht Van Bronckhorst dat Ridgeciano Haps inzetbaar is, hoewel hij ook kampt met pijntjes.

De oefenmeester weet niet waar zijn team staat ten opzichte van zijn concurrenten. "Dat is moeilijk inschatten, wat de kracht is van Ajax en PSV. Uiteindelijk kijk ik meer naar mijn eigen team. Ajax en PSV hebben wel een teleurstelling gehad in Europa... De selecties zijn behoorlijk en het zijn ploegen die voor het kampioenschap gaan meedraaien. Door de winst op Vitesse hebben we de eerste prijs van het seizoen al binnen (Johan Cruijff Schaal, red.). We gaan in ieder geval met een goed gevoel naar de eerste wedstrijd."