Cocu zint op sportief eerherstel en ziet uit naar komst van Maradona

Phillip Cocu weet dat PSV zaterdagavond tegen AZ wat recht te zetten heeft na de dramatische uitschakeling in Europa. De Eindhovenaren wisten in twee duels niet te winnen van NK Osijek en keerden na het met 1-0 verloren duel in Kroatië vol schaamte terug naar Nederland. De PSV-trainer weet dat zijn team nu onder een vergrootglas ligt.

"Ik moet zorgen dat het team goed voorbereid aan de wedstrijd gaat beginnen. Het is de eerste kans op een stukje eerherstel", zegt Cocu vrijdag op sportcomplex De Herdgang tegenover het aanwezige journaille. "We hebben wat goed te maken naar onze fans toe. Daar moeten we onze energie in stoppen. Wij moeten meespelen om de titel. Ik denk dat daar drie clubs om gaan strijden, net als afgelopen seizoen."

Cocu heeft vertrouwen in zijn spelersgroep, waarbij vooral de jeugd zich moet laten zien, aldus de trainer. "Zij krijgen wellicht de kansen waar iedereen om geroepen heeft." Cocu gaat daarnaast in op eventuele transfers van PSV. "We zijn op zoek naar een linkervleugelverdediger en zijn zeker aan het kijken naar andere mogelijkheden. Verder kijken we of het mogelijk is om een versterking te vinden die het vertrek van Davy Pröpper op kan vangen."

Bij het duel met de Alkmaarders kan PSV ook een wereldster verwelkomen. Diego Maradona, momenteel op trainingskamp in Nederland met zijn huidige club Al Fujairah SC, komt de wedstrijd in het Philips Stadion aanschouwen, tot vreugde van Cocu. "Een fantastische speler waar ik heel graag naar keek. De deur staat open, hij is meer dan welkom morgen!"