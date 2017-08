Keizer taxeert selectie: ‘Cerny en Cassierra mogen zeker niet verhuurd worden’

Marcel Keizer staat voor zijn debuut in de Eredivisie als trainer van Ajax. De opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz is ervan overtuigd dat zijn ploeg klaar is voor de competitiestart zaterdag tegen Heracles Almelo. "We hebben een goed beeld van ze", zegt Keizer op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

Keizer is tevreden over zijn selectie voor komend seizoen, maar ziet een defensieve versterking voor in de breedte nog altijd zitten, ondanks de komst van Luis Manuel Orejuela. "Hij is in Nederland gearriveerd", bevestigt de oefenmeester. "Marc Overmars heeft hem lange tijd gevolgd, dus ik ga ervan uit dat hij goed is."

Keizer hoopt dat zijn selectie intact blijft na het zomerse vertrek van onder meer Davy Klaassen en Bertrand Traoré. "Het is nu nog even afwachten wat er gaat gebeuren, maar voorlopig zijn we oké. Vaclav Cerny en Mateo Cassierra mogen zeker niet verhuurd worden. Als Neymar aansluit, kan dat natuurlijk weer wat anders betekenen", lacht Keizer.

De trainer kijkt uit naar de ontmoeting met Heracles in het Polman Stadion, maar heeft niet de beschikking over Daley Sinkgraven wegens knieklachten. "Daley heeft deze blessure vorig seizoen ook gehad, toen heeft hij er alles aan gedaan om fit te worden voor de Europa League-finale", legt Keizer uit. "In de wedstrijd tegen Werder Bremen kreeg hij weer last van zijn knie. Het herstel gaat zeker nog een aantal weken duren."