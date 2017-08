Heerenveen bevestigt deal met Ajax: ‘Het is enorm jammer dat hij vertrekt’

Ajax heeft zich weten te versterken met Dennis Johnsen van sc Heerenveen, zo weet Omrop Fryslân vrijdagmiddag te melden. De aanvaller van de Friezen stond al lange tijd in de belangstelling van de Amsterdammers en de omroep meldt nu dat de club twee miljoen euro gaat betalen aan Heerenveen.

Het vertrek van Johnsen zou een groot verlies betekenen voor Heerenveen, aangezien de club veel potentie ziet in de Noorse buitenspeler. Daarbij is ook de verwachting dat de Eredivisionist spoedig afscheid gaat nemen van Sam Larsson. De Zweed wordt al weken hevig gelinkt met een transfer naar Celta de Vigo, maar van een overgang is nog geen sprake.

Johnsen werd naar verluidt gezien als ideale vervanger van Larsson, mocht de spelmaker Friesland inderdaad verlaten. De Noor, die in 2015 overkwam van Rosenborg BK en een contract tot medio 2018 had, liet in de voorbereiding namelijk een goede indruk achter bij trainer Jurgen Streppel. Omrop Fryslân meldde een maand geleden al dat Heerenveen moest rekenen op een vertrek van negentienjarige linksbuiten naar Ajax.

Technisch manager Gerry Hamstra betreurt de transfer. "Het is enorm jammer dat een talent als Dennis vertrekt, nog voordat hij zijn debuut heeft gemaakt", zegt hij. "Als club hebben we er alles aan gedaan om hem te behouden, maar helaas bleek dit niet mogelijk. Hoewel we hem liever langer in Friesland hadden zien spelen, wensen wij hem het allerbeste toe bij Ajax."