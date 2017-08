Eerste Afrikaanse kandidaat komt op de valreep met bid voor WK 2026

Marokko heeft zich officieel kandidaat gesteld om het WK in 2026 te organiseren, zo meldt de voetbalbond van het land (RMFF) vrijdag in een statement. Marokko moet in de strijd om het WK afrekenen met het gezamenlijke bid van Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Andere landen kunnen zich tot deze vrijdag opgeven bij de FIFA.

Voor Marokko is het de vijfde poging de organisatie van het WK binnen te slepen. In 1994, 1998, 2006 en 2010 werd het land niet uitverkozen. Chili en Colombia zouden ook nog interesse hebben in de organisatie, maar de Zuid-Amerikaanse landen hebben dit nog niet officieel kenbaar gemaakt. Op 13 juni 2018 zal op een FIFA-congres besloten worden welke bid de toewijzing krijgt.

Het WK van 2026 zal het eerste kampioenschap zijn waaraan 48 landen meedoen. In zestien poules van drie landen wordt dan gestreden. De beste twee van elke groep gaan door naar de volgende ronde. Europese landen en landen uit Azië en Oceanië maken in principe geen kans om het WK te organiseren, omdat het WK van 2018 naar Rusland ging en het WK van 2022 naar Qatar.