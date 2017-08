Sky Sports: Coutinho dient officieel transferverzoek in na statement

Philippe Coutinho heeft een officieel transferverzoek ingediend bij Liverpool, zo meldt Sky Sports vrijdagmiddag. Dat nieuws wordt door zijn club ontkend. Het vermeende transferverzoek volgt op een statement van clubeigenaar Fenway Sports Group, waarin stond dat biedingen op Coutinho niet in overweging genomen zouden worden. Volgens de club staat vast dat Coutinho na 31 augustus nog speler van Liverpool is, maar daar lijkt de spelmaker zelf heel anders over te denken. Barcelona heeft het op de Braziliaan voorzien.

Coutinho ligt nog vijf seizoenen vast bij Liverpool, maar heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Camp Nou. Volgens de sportzender is Barcelona de enige club waarvoor Coutinho zijn huidige werkgever wil verlaten. Tot dusver hebben de Spanjaarden twee vergeefse biedingen uitgebracht. Zo’n drie weken geleden werd een bod van 80 miljoen euro afgewezen door Liverpool, waarna Barça zich meldde met 85 miljoen plus 15 miljoen aan bonussen. Ook dat bracht the Reds niet op andere gedachten.

De 25-jarige Coutinho werd vierenhalf jaar geleden voor tien miljoen euro overgenomen van Internazionale en groeide op Anfield uit tot een dragende kracht. Vorig seizoen was hij nog goed voor dertien doelpunten in de Premier League. Barcelona ziet in de spelmaker een opvolger voor Andrés Iniesta, terwijl hij ook op de vrijgekomen positie van Neymar zou kunnen spelen. Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund geldt als een andere kandidaat om naar Barcelona te komen.