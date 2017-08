Morata voelt druk: ‘Ik mis één strafschop en ze vermoorden me al’

Álvaro Morata maakte onlangs de overstap van Real Madrid naar Chelsea. De Engelse en Spaanse pers waren het niet helemaal eens over de transfersom, maar het is duidelijk dat the Blues een behoorlijk bedrag voor de Spanjaard betaald hebben. Morata realiseert zich dat de transfersom druk met zich meebrengt.

“Ik geef toe dat het een behoorlijk bedrag is, maar het zit in mijn karakter om rustig te gaan voetballen en mijn eigen gang te gaan. Ik heb pas twee wedstrijden in de voorbereiding gespeeld en viel in het duel met Arsenal om de Community Shield vijftien minuten voor tijd in. Ik miste een penalty en ze vermoorden me al. Dus ik weet wat me te wachten staat”, zegt Morata in gesprek met Marca.

“Het is de prijs die betaald moet worden voor zo’n grote transfer”, vervolgt de Spaanse spits, die afgelopen seizoen bij Real Madrid tot 20 doelpunten kwam in 43 wedstrijden. Volgens de Engelse pers betaalde Chelsea een bedrag van 65 miljoen euro, dat nog op kan lopen tot 80 miljoen. In Spanje is men ervan overtuigd dat Real Madrid al een vast bedrag van 80 miljoen heeft ontvangen. “De transfersom motiveert me juist en zorgt ervoor dat ik iedere dag harder ga werken. Ik weet dat twee keer zoveel mensen aandacht aan me besteden. Daarom wil ik meer dan twintig keer scoren dit seizoen, het is mijn werk.”

“Dat is geen obsessie, succes met het team is belangrijker. Ik scoorde bij Juventus bijvoorbeeld ook minder dan twintig keer. Maar we wonnen toen wel alles, behalve de Champions League. Ik scoorde vijftien of zestien keer, maar won wel veel met het team. Andere spitsen scoorden dertig keer, maar wonnen helemaal niets”, aldus Morata, die naar eigen zeggen door Antonio Conte naar Chelsea gelokt werd. “Ik wist dat hij fan van mij was. We hebben verschillende keren gesproken en ik kwam erachter dat ik daardoor graag naar Chelsea wilde.”