Niets staat debuut van Neymar voor Paris Saint-Germain nog in de weg

Niets lijkt het competitiedebuut van Neymar bij Paris Saint-Germain nog in de weg te staan. De Franse voetbalbond (FFF) maakt vrijdagmiddag bekend het transfercertificaat voor de aanvaller te hebben ontvangen, nadat Barcelona toestemming gaf aan de Spaanse bond (RFEF) om het op te sturen. Volgens Spaanse en Franse media heeft Barcelona de cheque van 222 miljoen euro vrijdag geïnd en ging het daarna akkoord met het opsturen van het certificaat.

Neymar kan zondag tegen Guingamp al zijn eerste minuten maken voor PSG. De inschrijfdeadline voor die wedstrijd is immers pas zaterdagavond. De duurste voetballer aller tijden miste de eerste competitiewedstrijd tegen Amiens (2-0 zege) omdat de laatste formaliteiten nog niet waren afgehandeld. Omdat Barcelona nu wel toestemming heeft gegeven, hoeft de Franse competitieorganisator LFP niet naar de FIFA te stappen. Dat was men van plan, omdat het geduld in Frankrijk opraakte.

Bij Barcelona was men niet blij met het vertrek van Neymar. De ontsnappingsclausule van de 25-jarige aanvaller van 222 miljoen euro bij de Spaanse grootmacht werd gelicht, waarna hij kon tekenen bij de Franse topclub. La Liga, de organisator van de Spaanse competitie, is er echter van overtuigd dat PSG de regels van Financial Fair Play overschrijdt. "Dit is zonder enige twijfel financiële doping", stelde voorzitter Javier Tebas vorige week.

Mogelijk stapt Neymar alsnog naar de FIFA, want Barcelona wil zijn vader geen 26 miljoen euro betalen. Deze premie werd in een eerder stadium beloofd aan de vader van de Braziliaan, mocht zijn zoon op 31 juli 2017 nog voor Barcelona spelen. Het geld is echter nog niet overgemaakt en Barcelona is dat ook niet van plan te gaan doen, omdat er voorwaarden zouden zijn verbroken.