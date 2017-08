Ranieri liet Sneijder bewust lopen: ‘Maar het is een fantastische speler’

Claudio Ranieri heeft Wesley Sneijder bewust links laten liggen. FC Nantes was serieus in de markt voor de middenvelder, maar de trainer sprak uiteindelijk zijn veto uit. De Italiaan kent Sneijder nog van hun gezamenlijke periode bij Internazionale en bewaart daar goede herinningen aan, maar zocht toch een ander soort voetballer. Uiteindelijk vertrok Sneijder naar OGC Nice.

"Ik geef de voorkeur aan een ander type speler. Dat komt door het systeem waarin wij voetballen", legt Ranieri uit aan de Franse media tijdens een persconferentie. "Ik ken Sneijder goed en hij is een fantastische speler, maar ik heb een ander type nodig. Ik heb Sneijder bij Internazionale onder mijn hoede gehad. Het is een heel technische speler."

"Ik verwacht dat hij een uitstekend seizoen gaat draaien bij Nice en met zijn Champions League-ervaring is het een goede aankoop voor de club", concludeert Ranieri. Eerder liet voorzitter Waldemar Kita van Nantes al weten dat Ranieri het niet zag zitten in Sneijder. "Uiteindelijk waren we heel dichtbij, maar Claudio Ranieri wilde hem niet hebben."