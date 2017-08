Willem II haalt deadline van 12.00 uur niet na gesprekken met AZ

Willem II is er donderdagavond niet in geslaagd om een akkoord met AZ te bereiken over de transfer van Ben Rienstra. Dat meldt het Brabants Dagblad vrijdag. Om Rienstra speelgerechtigd te krijgen voor de eerste competitiewedstrijd tegen Excelsior van zondag moesten alle papieren vrijdag om 12.00 uur bij de KNVB liggen, maar die deadline hebben de Tilburgers niet gehaald.

Rienstra komt bij AZ niet meer voor in de plannen van John van den Brom. De 27-jarige middenvelder kwam in 2015 over van PEC Zwolle en speelde sindsdien 51 competitieduels. Afgelopen seizoen maakte hij na februari amper nog minuten. Vorige maand liet Van den Brom weten dat Rienstra mag uitkijken naar een nieuwe club. "We hebben aan de jongens uitgelegd dat hun perspectief in de toekomst minder is", gaf de oefenmeester aan.

Hetzelfde gold voor Illias Bel Hassani, Jop van der Linden en Muamer Tankovic; laatstgenoemde vertrok deze week naar Hammarby IF. Rienstra lijkt de volgende te worden die afscheid neemt. Hij zocht aanvankelijk naar een buitenlandse club, maar inmiddels is Willem II de belangrijkste gegadigde. De Noord-Brabanders doen er alles aan om vrijdag nog overeenstemming te bereiken met AZ, zo schrijft het Brabants Dagblad.