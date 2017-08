‘Ik heb een goede indruk achtergelaten bij Oranje, maar het is nu aan hen’

Sergio Padt sluit niet uit dat hij deze maand vertrekt bij FC Groningen. De doelman steekt zijn ambitie voor een stap hogerop niet onder stoelen of banken en hoopt tegelijkertijd in beeld te blijven bij het Nederlands elftal. Enkele maanden geleden maakte Padt zijn opwachting in de selectie van Oranje en dat smaakt naar meer.