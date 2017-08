Van Dijk mist eerste competitieduel Southampton wegens virus

Southampton treedt komende zaterdag, zoals verwacht, zonder Virgil van Dijk aan tegen Swansea City. De verdediger kampt volgens manager Mauricio Pellegrino met een virus en moet om die reden verstek laten gaan tijdens de eerste speelronde van de Premier League. Het is niet bepaald een geheim dat Van Dijk zijn zinnen heeft gezet op een vertrek bij the Saints.

Om die transfer te forceren, traint Van Dijk al weken apart van de selectie. Daarnaast heeft hij een officieel transferverzoek ingediend en een statement naar buiten gebracht, waarin hij stelt boos, gefrustreerd en beledigd te zijn door de manier waarop Southampton zich opstelt. Het is dus geen verrassing dat Van Dijk de eerste competitiewedstrijd van Southampton mist.

Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Swansea City legt Pellegrino uit waardoor hij Van Dijk moet missen. “Hij had deze week last van een virus, daarom kon hij de laatste twee dagen niet trainen”, legt de Argentijn uit. “Mijn reactie is dezelfde als drie weken geleden. We verwachten dat hij weer aansluit op de groepstraining, omdat we hem nodig hebben.”

“Hopelijk kan hij zijn zienswijze veranderen. De club is vanaf het begin duidelijk geweest. Virgil is onderdeel van deze club en heeft een contract, we wachten af”, besluit Pellegrino. Van Dijk heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar een Engelse topclub, maar Southampton weigert mee te werken. Afgelopen week kwamen er in Engeland zelf berichten naar buiten dat the Saints van plan zijn om Van Dijk het hele seizoen buiten de selectie te houden, maar dat lijkt gezien de uitspraken van Pellegrino niet aan de orde.