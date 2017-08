Arsenal was niet in de markt voor Mahrez: ‘We hebben vergelijkbare spelers’

Riyad Mahrez werd de afgelopen tijd geregeld in verband gebracht met een transfer naar Arsenal. Arsène Wenger, manager van the Gunners, zegt echter dat hij nooit concreet geïnteresseerd is geweest in de Algerijnse aanvaller van Leicester City. “Die transfer is nooit dichtbij geweest”, zegt de Fransman tegenover de Engelse pers.

“Ik waardeer hem als speler, maar met Alex Iwobi, Jack Wilshere en Mesut Özil hebben we vergelijkbare spelers”, stelt Wenger, die tegelijkertijd niet uitsluit dat er nog spelers bij gaan komen. Arsenal houdt zijn ogen volgens le Professeur echter alleen open voor exceptionele spelers, omdat de selectie 'met 33 spelers al aardig breed is'.

De concurrenten van Arsenal zaten de afgelopen transferwindow ook niet bepaald stil. “Kijk maar naar wat Manchester City heeft gedaan. Ze hebben spectaculaire zaken gedaan, terwijl ook Manchester United zich behoorlijk versterkt heeft”, zegt de manager van the Gunners. “En het is nog niet klaar. Chelsea heeft Morata gehaald, terwijl Diego Costa nog niet weg is. Zij zullen er zeker nog spelers bij halen.”

“Het is dus moeilijk om tijdens de transferwindow een voorspelling te doen. Op dit moment zijn Manchester United en Manchester City het meest actief geweest. Daarna volgt Liverpool”, besluit Wenger. Arsenal versterkte zich tot dusver met Alexandre Lacazette en Sead Kolasinac.