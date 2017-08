‘Oude bekende van Vitesse vervangt vertrokken De Roon bij Middlesbrough’

Chelsea verhuurt Lewis Baker de komende twee seizoen aan Middlesbrough, zo weet Goal te melden. Bij Boro heeft de middenvelder, die afgelopen twee jaar bij Vitesse speelde, de garantie op speeltijd gekregen. Diverse Engelse clubs hengelden naar de diensten van Baker.

Zo waren Reading, Birmingham City en Aston Villa nadrukkelijk geïnteresseerd in Baker. Ook West Ham United en Bournemouth wilden hem graag huren van Chelsea, maar de middenvelder dacht zelf dat hij in de Premier League minder kans op speeltijd zou hebben. Bij Middlesbrough heeft hij die garantie naar verluidt wel gekregen, waardoor Baker de komende twee seizoenen in het shirt van Middlesbrough speelt.

Bij Boro moet Baker de opvolger worden van Marten de Roon, die voor miljoenen verkocht werd aan Atalanta Bergamo. Middlesbrough degradeerde vorig seizoen uit de Premier League en is zodoende komend seizoen in de Championship actief.

Baker kwam afgelopen twee seizoenen uit voor Vitesse. In Arnhem speelde hij in totaal 73 wedstrijden, waarin hij 20 keer scoorde en 11 assists verzorgde. Met Vitesse legde de middenvelder afgelopen seizoen beslag op de KNVB Beker. Baker werd in 2005 door Chelsea overgenomen van Luton Town en doorliep de jeugdopleiding van the Blues. Hij werd eerder verhuurd aan Sheffield Wednesday en Milton Keynes Dons.