Wenger erkent: ‘Ik ben niet optimistisch over een contractverlenging’

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Alexis Sánchez ligt. De Chileense aanvaller heeft bij Arsenal nog een contract tot 2018, maar lijkt niet van plan om die te gaan verlengen. Om te voorkomen dat Sánchez transfervrij vertrekt, zouden the Gunners hem dus eigenlijk deze zomer nog moeten verkopen.

Manager Arsène Wenger gaat er in ieder geval niet vanuit dat Sánchez zijn contract nog gaat verlengen. “Voor de korte termijn is hij nog speler van Arsenal. Maar krijgen wij het voor elkaar om zijn contract nog te verlengen? Daar zijn we vorig seizoen niet in geslaagd, dus ik ben niet super optimistisch over een contractverlenging van Sánchez”, laat de Franse manager van the Gunners weten tegenover SFR Sport.

Toch betekent dat niet dat Arsenal Sánchez deze zomer wil lozen. “We hebben nu in ieder geval de intentie om hem niet te verkopen”, stelt Wenger. Onder meer Manchester City, Paris Saint-Germain en AS Monaco zouden geïnteresseerd zijn in de diensten van Sánchez. The Citizens hebben naar verluidt de beste papieren om de aanvaller over te nemen van Arsenal, maar the Gunners willen hem zeker niet aan een concurrent verkopen.

Ondertussen hoopt Arsenal dat het Sánchez binnenboord kan houden. The Sun meldt vrijdagochtend dat de aanvaller nog altijd een nieuw contract kan signeren in het Emirates Stadium. The Gunners bieden Sánchez een weeksalaris van 300.000 pond, omgerekend 332.000 euro. Volgens de Daily Star is men er bij Arsenal echter ook bang voor dat Sánchez deze maand nog zal proberen een vertrek te forceren.