Lof voor ‘Haagse jongen’ Immers: ‘Van hem nemen die gasten iets aan’

ADO Den Haag verwelkomde deze zomer een aantal nieuwe spelers, waaronder Lex Immers en Björn Johnsen. Trainer Alfons Groenendijk is goed te spreken over de aanwezigheid van Immers, die transfervrij overkwam van Club Brugge. ADO begint de competitie vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

“Lex is een echte Haagse jongen, die in de top heeft gespeeld bij Feyenoord en Club Brugge. Hij is gelouterd en superfit. Natuurlijk verwacht ik ook dat hij de jonge jongens onder zijn hoede zal nemen. Van hem nemen die gasten iets aan”, zegt Groenendijk in gesprek met de NOS. Tegenover De Telegraaf vult de oefenmeester aan dat hij verwacht dat Immers een goed duo gaat vormen met Johnsen.

“Als dat gaat groeien tussen die twee, dan kan dat een mooie tandem worden. Met Johnsen erbij kunnen we nu ook wat opportunistischer gaan spelen”, stelt de oefenmeester, die Johnsen zag overkomen van het Schotse Hearts. Verder zag Groenendijk onder meer Mike Havenaar, Wilfried Kanon en Dion Malone vertrekken, terwijl huurling Abdenasser El Khayati terugkeerde naar Queens Park Rangers.

“Het is bekend dat ADO Den Haag in het verleden weleens meer uitgaf dan er binnenkwam. Nu wordt er een gezond beleid gevoerd, en daar ben ik het mee eens. Maar dat betekent dat we nu pas op de plaats moeten maken”, aldus Groenendijk, wiens ploeg met een redelijk zwaar programma aan de Eredivisie begint. In de eerste vijf speelronden krijgt ADO te maken met FC Utrecht (thuis), AZ (uit), sc Heerenveen (thuis), Willem II (uit) en Ajax (thuis). “We gaan fel van ons afbijten. Daar heb ik alle vertrouwen in.”