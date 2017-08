‘Tottenham Hotspur wordt pas een absolute topclub als ze meer gaan betalen’

Danny Rose klapte donderdag uit de school over de situatie bij Tottenham Hotspur. De verdediger vindt dat the Spurs te passief handelen op de transfermarkt en zegt dat de salarissen, in vergelijking met de topclubs in de Premier League, te laag liggen. Volgens de Daily Mail plannen diverse grote spelers van de club daarom een vertrek uit Noord-Londen.

De topverdieners bij Tottenham Hotspur krijgen wekelijks een bedrag van 130.000 euro bijgeschreven. Bij clubs als Manchester City en Manchester United wordt het dubbele betaald. Bovendien trokken alle Engelse topclubs wel een aantal spelers aan, maar bij Tottenham Hotspur is er nog niemand binnengehaald.

“De salarisstructuur zal Tottenham Hotspur altijd tegenhouden. Pas als ze die breken en meer gaan betalen, worden ze een absolute topclub”, zegt Jermain Jenas tegenover Goal. Hij speelde 155 wedstrijden voor Tottenham Hotspur en is tegenwoordig analist voor BT Sport. “Misschien dat ze voor één of twee spelers dat salarisplafond breken. Ik hoop het, want als je dankzij de Champions League veel geld verdient, moet je dat investeren je beste spelers.”

“Het is een prachtige club op dit moment, er gebeurt zoveel bij de club”, vervolgt Jenas. “De trainingsfaciliteiten zijn optimaal, er komt een nieuw stadion en er is een fantastische manager. Natuurlijk krijgen de spelers goed betaald, maar ze verdienen meer als je naar de markt kijkt. Het belangrijkste voor een speler is dat hij progressie boekt en meedoet om de prijzen.”