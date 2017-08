Veltman: ‘Voor mij was het vervelend dat daar zoveel discussie over was’

Joël Veltman gaat naar eigen zeggen niet veranderen nu hij de nieuwe aanvoerder van Ajax is. Hij wil op een natuurlijke manier een leider zijn, net als de naar Everton vertrokken Davy Klaassen. Veltman realiseert zich dat er als captain nog meer op hem zal worden gelet en dat na een seizoen waarin hij al vaak onderwerp van discussie was.

Een deel van de achterban snapte niet dat Kenny Tete op de bank moest zitten en Veltman de voorkeur kreeg van Peter Bosz. Tete is inmiddels naar Olympique Lyon verkast, Bosz is opgevolgd door Marcel Keizer en Ajax zal vandaag waarschijnlijk de komst van Luis Manuel Orejuela als concurrent van Veltman aankondigen. "Kijk, volgens mij was de concurrentie met Kenny goed om elkaar beter te maken. Voor hem was het vervelend dat hij niet speelde. Voor mij was het vervelend dat daar zoveel discussie over was."

Veltman erkent dat hij minder spectaculair speelt. "Kenny heeft natuurlijk geweldige tackles en deed het goed op de momenten dat hij zijn kans kreeg. Maar op een gegeven moment heb ik me niet meer aan de discussie gestoord", zo stelt de verdediger in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Die modus moet je als profvoetballer vinden. Als aanvoerder wordt het verwachtingspatroon alleen maar groter. Dan kun je niet de ene week een negen halen en de andere week een drie. Ik moet de constante factor zijn."