Veltman: ‘Ik had niet het idee, hier wil ik Ajax heel graag voor verlaten’

Joël Veltman verlengde begin deze maand zijn contractuele samenwerking met Ajax, tot de zomer van 2020. De verdediger werd tijdens het trainingskamp in Oostenrijk bovendien benoemd tot de nieuwe aanvoerder, na het vertrek van Davy Klaassen naar Everton. Veltman erkent dat hij deze zomer belangstelling van enkele clubs genoot, maar dat hij niet het juiste gevoel had om de Amsterdamse club per se te willen verlaten.

"In elk geval niet het idee van: ja, hier wil ik Ajax heel graag voor verlaten. Dan doe ik het ook niet", zo benadrukt Veltman, 25 jaar, vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik weet heus wel dat ik niet op Barcelona hoef te wachten. Ik weet van mezelf prima wat ik kan en wat ik niet kan. Ik ben geen Christian Eriksen, die barst van het talent en zich overal makkelijk aanpast. Ik wil niet vertrekken om het vertrekken."

Veltman bleef daarom liever bij Ajax, zeker in de wetenschap dat hij aanvoerder zou worden. Het Crystal Palace van Frank de Boer is nooit aan de orde geweest, zo verzekert hij. De Oranje-international vond het best gek dat hij voor het eerst welwillend stond tegenover een eventueel vertrek. "Ajax is mijn leven. Vanaf mijn tiende wandel ik hier al rond. Nooit heb ik de behoefte gevoeld om te vertrekken. Dat gevoel was er dit jaar voor het eerst. Maar ik ben blij met hoe het nu gelopen is. Het aanvoerderschap maakt me trots. Met een titel straks alsnog vertrekken is het droomscenario."