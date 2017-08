Twente zou Ajacied graag verwelkomen: ‘Maar hij zit dicht tegen eerste aan’

FC Twente hoopt zich nog voor het einde van het seizoen met een buitenspeler te versterken. Hoofdtrainer René Hake juicht de komst van een middenvelder met creativiteit eveneens toe. Eén van de spelers waar de Enschedese club naar kijkt in de zoektocht naar aanvallende versterking is Vaclav Cerny.

Hake vindt Cerny 'een interessante speler', maar vraagt zich tegelijkertijd af of de buitenspeler van Ajax überhaupt haalbaar is. "Ik denk dat het moeilijk wordt, want het is een kwalitatief heel goede speler, die dicht tegen het eerste elftal van Ajax aan zit", zo vertelt de oefenmeester in gesprek met De Telegraaf.

"Op het moment dat hij weinig gaat spelen, is het nog de vraag of Ajax hem in aanmerking laat komen voor verhuur naar ons toe, of dat ze een andere categorie clubs zoeken. Maar laat ik duidelijk zijn, dat ik Cerny voor ons een prima speler zou vinden." De negentienjarige Tsjech speelde tot dusver negentien duels in de hoofdmacht en maakte afgelopen seizoen vooral indruk bij Jong Ajax, met 15 treffers in 28 Jupiler League-duels.