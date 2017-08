Ajax zet deur voor transfer op een kier na aandringen van zaakwaarnemer

Het blijft onduidelijk of Mateo Barac een transfer naar Ajax maakt. Volgens de vrijdageditie van De Telegraaf is de club bereid om vandaag of morgen met de verdediger van NK Osijek en zijn zaakwaarnemer om de tafel te gaan. Het is de belangenbehartiger die alles in het werk stelt om de overstap rond te laten komen.

De 23-jarige Barac bereikte een akkoord met Ajax over een contract voor drie jaar, maar kwam niet door de medische keuring, waardoor de deal door de Amsterdamse club definitief werd afgeblazen. De zaakwaarnemer vroeg een second opinion aan en daaruit zou een ander beeld zijn ontstaan.

Berichten in de Kroatische media,die in een eerder stadium over hartproblemen bij Barac repten, dat de deal alsnog doorgaat, zijn voorbarig. Ajax, dat al doorschakelde naar andere verdedigers, zet de deur hooguit op een kier en zal hoe dan ook eerst een derde medisch onderzoek willen laten plaatsvinden.