Kylian Mbappé heeft deze maand één optie minder

Arsène Wenger en Rafael Benítez hebben over Lucas Pérez gesproken. Newcastle United wil de Spaanse spits graag overnemen, maar Arsenal houdt vast aan de vraagprijs van vijftien miljoen euro. (The People)

(Goal)

De Franse topclub was geïnteresseerd in de aanvaller van AS Monaco, maar gaat geen bod uitbrengen vanwege de Financial Fair Play-regels.