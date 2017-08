‘Ajax brengt ’belangrijk bod‘ uit op tienertalent uit Colombia’

Ajax gaat mogelijk opnieuw voor een verdediger uit Colombia. Volgens Verónica Brunati, een gerenommeerde journaliste met Spanje en Zuid-Amerika als specialiteit, heeft de club uit Amsterdam 'een belangrijk bod' op Carlos Cuesta uitgebracht. De Argentijnse kon echter niet aangeven om hoeveel geld het gaat.

Cuesta is een pas achttienjarige centrumverdediger die dik een jaar geleden zijn debuut in de hoofdmacht van Atlético Nacional maakte. Hij profiteerde optimaal van het vertrek van Davinson Sánchez naar Ajax. Inmiddels staat de teller op 36 optredens en deed hij in januari en februari mee aan het WK Onder-20 in Ecuador. Een oproep voor het A-elftal van Colombia is vooralsnog uitgebleven.

Ajax lijkt vrijdag de komst van Luis Manuel Orejuela af te ronden. De rechtsback komt voor een bedrag van 3,65 miljoen euro over van Deportivo Cali. Naast Sánchez staat ook Mateo Cassierra op de loonlijst van Ajax.