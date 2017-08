Gerrard looft Nederlander: ‘Hij zou elke Premier League-club sterker maken’

Steven Gerrard hoopt dat Liverpool erin slaagt om Virgil van Dijk deze maand aan te trekken. De centrale verdediger heeft een formeel transferverzoek bij het bestuur van Southampton ingediend, maar de club weigert vooralsnog in te stemmen met een vertrek van de Nederlander. Naast Liverpool houden ook clubs als Arsenal, Manchester City en Chelsea de situatie rondom de Oranje-international nauwlettend in de gaten.

"Ik denk dat Virgil een geweldige speler is, hij zou elke club in de Premier League sterker maken", zo verzekerde Gerrard in gesprek met BT Sport. De levende legende van Liverpool was al eerder onder de indruk van de ex-speler van Willem II, FC Groningen en Celtic. "Van wat ik heb gezien bij Celtic, van wat ik heb gezien bij Southampton... Ik hoopte eigenlijk dat wij met een bod zouden komen toen hij bij Celtic speelde", erkent de oud-international van Engeland.

"Het was voor mij geen verrassing dat hij het zo goed heeft gedaan bij Southampton. En je kan ook begrijpen waarom de transfersom zo hoog zal zijn, als hij eventueel toch zijn transfer krijgt. Hij zou elke club uit de top zes beter maken." Van Dijk, 26 jaar en een contract tot medio 2022, maakte in de zomer van 2015 voor vijftien miljoen euro de overstap naar Southampton, dat nu ruim het viervoudige zou willen ontvangen.

Van Dijk verspreidde maandag via zijn management een verklaring, waarin hij zegt dat hij zich door de club gedwongen voelt om een transferverzoek in te dienen. "De club heeft besloten mij te bestraffen met een boete die gelijkstaat aan twee weken salaris. Ik vind dat een onrechtvaardige straf. Ik heb de club over de afgelopen zes maanden regelmatig laten weten te willen vertrekken omdat ik een nieuwe uitdaging zoek", meldde de verdediger.

"Ik ben enorm ambitieus en wil zo veel mogelijk bereiken in mijn loopbaan. Dat betekent dat ik Europees voetbal wil spelen en wil strijden om grote titels. Daarom vraag ik Southampton hierbij om in te gaan op de interesse van topclubs, mocht die er nog zijn."