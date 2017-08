Arda Turan komt terug op beslissing na onderhoud met Lucescu

Arda Turan komt terug op zijn beslissing om te stoppen als Turks international. De aanvallende middenvelder van Barcelona heeft dat besloten na een onderhoud met de kersverse bondscoach Mircea Lucescu, de opvolger van Fatih Terim. Twee maanden geleden koos Arda ervoor om na 97 interlands een punt achter zijn interlandcarrière te zetten.

Arda had zich in een vliegtuig, enkele uren na de oefeninterland in en tegen Macedonië, misdragen tegenover een Turkse journalist. De middenvelder zou de verslaggever hebben beledigd en bij de hals hebben gegrepen, naar aanleiding van diens berichtgeving op het desastreus verlopen EK van vorig jaar zomer. Medepassagiers wisten in het toestel een escalatie van de ruzie te voorkomen. "Wat ik heb gedaan, is misschien niet goed te praten, maar ik vond het wel waardig en eervol gedrag", zo zei hij destijds.

Ardan kijkt er nu naar uit om een bijdrage aan de komende interlands van Turkije te leveren. "Voetballers moeten de eer van het nationale elftal verdedigen. Ik zal in de komende interlands met trots vervuld zijn. Ik wil met mijn vrienden van het nationale elftal zijn." Turkije heeft in Groep I van de WK-kwalificatiereeks nog uitzicht op een toegangsbewijs. Na zes duels staat de teller op elf punten, twee minder dan Kroatië en IJsland.