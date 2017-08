Juventus laat winteraankoop voor minimaal zeven miljoen euro gaan

De wegen van Tomás Rincón en Juventus scheiden reeds na ruim een half jaar. Tal van media in Italië schrijven over een akkoord tussen de regerend landskampioen en stadsgenoot Torino over de overgang van de middenvelder van Venezuela.

Rincón, 29 jaar, maakte in januari voor een bedrag van acht miljoen euro de overstap van Genoa naar Juventus. In zijn eerste half jaar kwam de Venezolaans international tot negentien officiële duels. Rincón mocht van Massimiliano Allegri echter maar vijf keer aan de startsignaal verschijnen en tweemaal de negentig minuten volmaken.

Met de overgang van Rincón naar Torino is naar verluidt minimaal zeven miljoen euro gemoeid. Daar kan nog eens twee miljoen euro bovenop komen, afhankelijk van de sportieve prestaties. De middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, zal vrijdagmorgen een medische keuring ondergaan.