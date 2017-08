Arsenal-icoon adviseert ‘Ox’ over Chelsea: ‘Hij moet serieus gaan nadenken’

Alex Oxlade-Chamberlain staat op de radar van veel clubs, waarbij met name Chelsea aast op de middenvelder van Arsenal. The Blues zouden naar verluidt al een bod van dertig miljoen euro hebben uitgebracht. Ian Wright, voormalig spits van the Gunners, hoopt dat de Engelsman bij de club blijft, maar houdt rekening met een vertrek.

"Ze hebben hem steeds op andere posities neergezet. Ik heb hem als centrale middenvelder gezien, als rechtervleugelverdediger, als linkervleugelverdediger en nu wil hij weer centraal op het middenveld spelen", zegt Wright in gesprek met FourFourTwo over de 23-jarige middenvelder, die als sinds 2011 voor de Londenaren speelt en bijna tweehonderd duels heeft afgewerkt voor de club.

Wright weet dat veel clubs interesse in hem hebben. "Ik hoor dat Chelsea belangstelling heeft. Als ik Ox was, zou ik serieus nadenken over wat er straks met hem gaat gebeuren bij Arsenal. Hij krijgt nooit veel speeltijd en wanneer hij dat wel krijgt, wordt hij heel vaak gewisseld. Dan raakt hij op ongelukkige wijze geblesseerd en dat zit zijn ontwikkeling weer in de weg. Dat soort dingen moeten je aan het denken zetten: 'misschien moet ik eens van omgeving veranderen?'"

"Hopelijk denkt hij dat niet, want je hebt spelers als Ox nodig: jonge, Engelse spelers die klaar zijn voor de strijd", stelt Wright. "Bij Arsenal zijn ze nog niet zeker over zijn ideale positie, maar daardoor gaat Alex zoiets denken van: 'Wat moet ik nu doen? Waar gaat ik nu heen?' Volgend jaar loopt hij transfervrij de deur uit... Ik heb ook met Ox gesproken, maar ik ga niet vertellen wat ik tegen hem heb gezegd. Maar ik heb hem verteld wat ik zou doen. Nu moet hij de keuze maken of hij blijft of gaat."