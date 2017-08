'Ballon d'Or hangt af van zijn prestaties, niet van met of zonder Messi spelen

De overstap van Neymar van Barcelona naar Paris Saint-Germain heeft niet veel invloed op de kansen van de Braziliaan op het winnen van de Ballon d’Or. Althans, dat zegt Adenor Leonardo Bacchi, beter bekend als Tite, de bondscoach van Brazilië.

Eén van de redenen van de overgang van Neymar naar de Franse topclub zou zijn dat hij nu niet meer in de schaduw hoeft te voetballen van Lionel Messi. De Argentijn is de belangrijkste man bij Barcelona en dat kon de Braziliaan moeilijk verkroppen, zo luidt het verhaal. Messi is inmiddels vijf keer verkozen tot beste voetballer van de wereld en Cristiano Ronaldo vier keer.

Neymar zou met de transfer wellicht denken meer kans te maken op de Ballon d'Or, maar Tite ziet dit anders. "Er zijn drie spelers die vechten voor die prijs: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar. Cristiano en Messi zijn van een andere generatie. Neymar komt er nog wel. Het zal afhangen van zijn prestaties, niet of hij met of zonder Messi speelt", zo redeneert hij.

"De essentie is dat Neymar van voetballen houdt. Het belangrijkste is dat het goed met hem gaat en zich aanpast bij zijn nieuwe club. Geld brengt daar geen verandering in. Hij is naar een andere club gegaan om een nieuwe uitdaging aan te gaan, zoals hij zelf ook al heeft gezegd", zo stelde de bondscoach van de vijfvoudig wereldkampioen.