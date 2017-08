Luckassen vernam schorsing uit de krant: ‘Misschien schrijven ze onzin’

Derrick Luckassen ruilde AZ deze zomer in voor PSV voor een bedrag van vijf miljoen euro. In het openingsweekend van de Eredivisie staan beide clubs tegenover elkaar in het Philips Stadion, maar Luckassen zal niet op het veld verschijnen. De verdediger vernam in de krant namelijk dat hij geschorst is.

"Toen ik bezig was met de transfer naar PSV, zag ik al dat de eerste competitiewedstrijd tegen AZ was", zegt Luckassen in gesprek met FOX Sports. "Dat wist ik toen dus al, maar die schorsing absoluut niet. Ik wist het niet. Ik las het volgens mij ergens in De Telegraaf. Ik dacht: 'misschien schrijven ze maar wat'", aldus de verdediger.

Wekenlang hebben PSV en AZ onderhandeld over de transfer van de 22-jarige Luckassen, waarbij hij in de veronderstelling was dat hij komende zaterdag gewoon op het veld mocht staan. Toen hij zich uiteindelijk voor vijf jaar verbond aan PSV, werd het voor hem pas echt duidelijk. "Ik maakte me er niet zo druk over. Maar toen ik had getekend, werd het wel duidelijk dat ik niet ging spelen."