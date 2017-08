PSG en Real Madrid praten over Belgisch international

VVV-Venlo hoopt spoedig Damian van Bruggen op huurbasis over te nemen van PSV. De verdediger annex jeugdinternational wil bij de Limburgers ervaring op doen in de Eredivisie. (Voetbal International)

Tottenham Hotspur krijgt concurrentie van Chelsea in de strijd om Ross Barkley. Desondanks willen the Spurs niet verder gaan dan 27,5 miljoen euro. (Daily Telegraph)

Hij spreekt met Atlético Madrid over Jan Oblak en met Real Madrid over Thomas Meunier.