‘Ik ben blij dat Manchester United mij als onverkoopbaar beschouwt’

Matteo Darmian wil Manchester United niet verlaten. De rechtervleugelverdediger staat naar verluidt in de belangstelling van verschillende clubs, waaronder Juventus, maar de Italiaans international stelt 'gelukkig' te zijn op Old Trafford en wil voor zijn kansen gaan bij de Engelse grootmacht.

"Op moeilijke momenten heb ik altijd hard gewerkt en heb ik getracht iedere kans te pakken", zegt de verdediger tegenover verschillende media. "Vorig seizoen heb ik aardig wat wedstrijden gespeeld, met een goed einde van het jaar. Daar bouw ik op voort." José Mourinho heeft in een eerder stadium al aangegeven dat hij Darmian graag wil behouden en zodoende lijkt het erop dat de ex-speler van Torino niet van werkgever verandert.

"Ik ben blij dat Manchester United mij als onverkoopbaar beschouwt, net als dat ik gevleid door de interesse van Italiaanse clubs", vervolgt de 27-jarige verdediger, die vorig seizoen 29 officiële wedstrijden speelde voor the Red Devils, terwijl hij de voetbaljaargaan daarvoor nog 39 duels afwerkte. "Er heeft in ieder geval nooit iets concreets gespeeld, dus is er geen reden om te praten over een transfer. Ik zie mijzelf spelen bij United, ik ben gelukkig hier."