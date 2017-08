‘De prijs voor mijn cliënt zal nu aanmerkelijk hoger zijn dan 25 miljoen euro’

Enkele clubs azen nog steeds op de diensten van Patrik Schick, zo verzekert zijn zaakwaarnemer Pavel Paska. De spits van Sampdoria was bijna speler van Juventus, maar bij de medische keuring kwamen er hartproblemen aan het licht, waardoor een transfer niet doorging. Toch zegt Paska dat zijn cliënt nog volop in de belangstelling staat.

"Er zijn nog drie clubs in de race om Schick", zegt Paska in gesprek met het Tsjechische iSport. "Ik ga niet zeggen welke clubs. We moeten nu overeenstemming zien te bereiken met Sampdoria, gezien het feit dat de ontsnappingsclausule van 25 miljoen euro op 15 juli is verlopen. Ik kan je verzekeren: de prijs voor mijn cliënt zal nu aanmerkelijk hoger zijn dan 25 miljoen euro"

Massimo Ferrero, eigenaar van Sampdoria, stelde eerder in gesprek met Secolo XIX dat er niets aan de hand is met Schick, zoals Juventus eerder claimde. "Het is een farce. Hij is niet gezond, hij is kerngezond! Wat ze hebben gevonden, is niet meer dan een verkoudheid. Als Juventus daar moeilijk over wil doen, verkopen we hem aan één van de andere vier clubs die hem ook willen hebben."

Paska verwacht dat een transfer nog even gaat duren. "Momenteel bevinden we ons nog in de startposities", besluit hij. Veel competitiegenoten van Sampdoria zien in de 21-jarige international van Tsjechië een welkome versterking. Volgens Sky Italia bereidt Internazionale een bod van 30,5 miljoen euro voor, terwijl ook AS Roma, Napoli, AS Monaco en Tottenham Hotspur de aanvaller op de radar hebben staan.