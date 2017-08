Klopp wijst titelfavoriet aan: ‘Ze hebben fantastisch voetbal gespeeld’

Jürgen Klopp ziet Manchester City als de belangrijkste titelkandidaat. De manager van Liverpool hoopt hoge ogen te gooien dit seizoen in de Premier League, maar is van mening dat de formatie van Josep Guardiola de te kloppen ploeg is. Met name de defensieve aankopen én de aanwezigheid van Gabriel Jesus maakt het team erg sterk, aldus Klopp.

"De favoriet is Manchester City", begint Klopp in gesprek met DAZN. "Ze hebben het afgelopen seizoen fantastisch voetbal gespeeld en ondervonden slechts enkele problemen. Zij zijn zeker favoriet. Ze willen prijzen pakken, dat is duidelijk. Ze hadden vorig jaar al een ongelooflijk team en toen kwam Gabriel Jesus erbij en ik dacht: 'O, mijn god...' Hij is jong maar ook heel erg sterk."

Klopp stelt dat City goede verdedigers heeft gehaald met Benjamin Mendy, Kyle Walker en Danilo, van respectievelijk AS Monaco, Tottenham Hotspur en Real Madrid. "Het is interessant om te zien hoe zij gaan spelen. Ik hoop natuurlijk dat wij zo hoog mogelijk eindigen. Ook Manchester United wil revanche. We gaan zien wat Chelsea kan zonder Diego Costa. Álvaro Morata is een geweldige aankoop, maar ze hebben ook Nemanja Matic verloren... We gaan het zien. Ze hebben nog steeds een aardige selectie."

"Manchester City is favoriet, maar dat betekent niet dat ze ook de titel gaan pakken", vervolgt de Duitser. "Zij zijn mijn favoriet, maar we moeten gewoon punten pakken zonder naar hen te kijken. We spelen immers maar twee keer tegen ze. De andere teams zijn ook op de weg omhoog. We moeten er nu voor zorgen dat we stabiel zijn en ons gaan nestelen in de top."