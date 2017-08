Van Ginkel betreurt vertrek van dorpsgenoot: ‘Het kwam nu op zijn pad’

Davy Pröpper maakte deze week de overstap naar Brighton & Hove Albion. De Engelse promovendus en PSV kwamen na kort onderhandelen tot een akkoord over een transfersom van twaalf tot vijftien miljoen euro. Marco van Ginkel betreurt het vertrek van Pröpper, aangezien hij een goede band met hem had.

"Met andere jongens heb ik ook een klik, maar met Dave was het iets anders", vertelt de nieuwbakken aanvoerder van PSV in gesprek met De Telegraaf. "Hij woonde bij mij in het dorp en is een jongen die ik al tien of vijftien jaar ken. Dat is een ander soort klik, maar ik heb ook wel met andere jongens een klik. Het wordt in ieder geval niet meer carpoolen."

Pröpper verkaste voor ongeveer dertien miljoen euro naar the Seagulls en mag zich opmaken voor de Premier League. Een mooie stap, vindt Van Ginkel. "Het kan natuurlijk altijd op je pad komen. Bij Dave kwam het nu op zijn pad en die uitdaging is hij aangegaan. Jammer dat hij er niet meer is. Ik wens hem het allerbeste en we houden zeker contact", besluit de huurling van Chelsea.