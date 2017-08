Luuk de Jong erkent: ‘Als er kansen zijn, ga je er altijd over nadenken’

Luuk de Jong sluit niet uit dat hij PSV deze tranferwindow gaat verlaten. De spits, die in 2014 terugkeerde naar Nederland na enkele jaren bij Newcastle United en Borussia Mönchengladbach, ziet een nieuw buitenlands avontuur wel zitten en weet dat clubs geïnteresseerd zijn.

"Ik ben een topsporter en als er kansen zijn, ga je er altijd over nadenken wat je kunt gaan doen", zegt De Jong in gesprek met FOX Sports. "Op dit moment is er nog niets concreet, dus ik doe keihard mijn best voor PSV, ook op trainingen. We zien wel wat er in de toekomst gaat gebeuren." Crystal Palace werd eerder gelinkt aan de Oranje-international, maar manager Frank de Boer heeft onlangs uitgesloten De Jong te halen. 'Duur en niet wat we zoeken', aldus de oefenmeester.

Hannover 96 heeft echter wel belangstelling voor De Jong. Technisch directeur Horst Heldt bevestigde tegenover Kicker dat de Nederlander een optie is voor de Duitse club. De Jong zou het echter niet erg vinden om nog een jaar bij PSV te voetballen. "Misschien gebeurt dat ook wel. Ik kan er moeilijk wat over zeggen. Er spelen altijd wel wat dingetjes rond spelers en zelf wil je ook kijken wat de juiste beslissing is. Zolang ik hier nog zit, zet ik me vol in voor PSV", aldus de spits.

Phillip Cocu liet eerder aan de NOS weten dat een transfer van De Jong tot de mogelijkheden behoort. "Hij zit met een jaar waarin het niet lekker is gelopen en heeft revanchegevoelens", vertelt de trainer van PSV. "En ik moet zeggen dat hij op de trainingen een superscherpe indruk maakt. Luuk is hier nog, maar als er een optie komt voor hem die interessant is, dan kan ik mij voorstellen dat hij daar open voor staat. En dan zullen wij als club ook luisteren en meedenken."