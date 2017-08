FC Utrecht nadert overeenkomst met Paris Saint-Germain: ‘Het is een goede’

Jean-Christophe Bahebeck staat op het punt om zich tijdelijk aan FC Utrecht te verbinden. De Franse spits, die onder contract staat bij Paris Saint-Germain, wordt gezien als een welkome versterking door Erik ten Hag en de oefenmeester hoopt dan ook dat de deal over de 24-jarige aanvaller spoedig beklonken is.

Ten Hag, die tevens functioneert als technisch manager bij de Domstedelingen, laat in gesprek met FOX Sports weten dat een transfer nog niet definitief. Over de kwaliteiten van de spits is de trainer echter duidelijk. "Het is een goede. Een goede speler willen we er altijd bij hebben. De aanval is ook zonder hem voldoende, maar we staan altijd open voor extra kwaliteit", stelt hij over Bahebeck, die naar verluidt voor een seizoen wordt gehuurd.

Ten Hag kan geen datum prikken wanneer de overgang van de 24-jarige aanvaller is afgerond. Wel zegt hij dat de naderende komst van de Fransman tekenend is voor het beleid van de Eredivisionist. "Het is het klimaat van Utrecht: goed is niet goed genoeg, we willen beter. De club zit al een aantal jaren in een constant proces van scouting. Mochten er buitenkansen langskomen, dan zijn we daar alert op en ondernemen we actie." Bahebeck werd de voorbije seizoenen aan Troyes, Valenciennes, Saint-Étienne en Pescara uitgeleend.