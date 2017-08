Van Bronckhorst hoopvol: ‘Ik verwacht dat ze allebei inzetbaar zullen zijn’

Feyenoord kan zondag in de wedstrijd tegen FC Twente 'gewoon' beschikken over Brad Jones en Ridgeciano Haps. De keeper en de linksback trainden deze week binnen, maar volgens trainer Giovanni van Bronckhorst was dit vooral uit voorzorg en zijn zij nagenoeg wedstrijdfit.

"Qua fitheid staat het er goed voor, maar qua blessures… Ze zijn niet voor niets binnen gebleven deze week", zegt Van Bronckhorst in gesprek met Feyenoord TV. Fans van de regerend landskampioen vreesden de afwezigheid van de Australische doelman, mede omdat Kenneth Vermeer kampt met een blessure en minimaal twee maanden is uitgeschakeld.

"Brad had dinsdag geen last, maar dinsdagochtend stapte hij uit zijn auto en kreeg hij wat last van zijn rug", vervolgt de trainer van de Rotterdammers. "De afgelopen dagen hebben we hem binnen gelaten om te behandelen. De verwachting is wel dat hij zondag kan keepen. Voor Ridgeciano is dat hetzelfde verhaal, meer uit voorzorg. Ik verwacht dat ze allebei inzetbaar zullen zijn."