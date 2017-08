Bosz en Zorc besluiten tot schorsing van recalcitrante Dembélé

Ousmane Dembélé is een belangrijk transferdoelwit van Barcelona en de Franse aanvaller van Borussia Dortmund ziet een transfer naar Spanje wel zitten. Dembélé was donderdag afwezig op de training van de Duitse topclub, ervan uitgaande dat de clubs een deal zouden bereiken. Later maakte Dortmund echter bekend dat het een bod van Barcelona heeft afgeslagen. De jongeling bood geen excuses aan toen hij zich weer bij de Duitse club meldde.

Michael Zorc, technisch directeur van Dortmund, zegt tegenover Kicker dat de absentie van het talent onacceptabel is. "Ousmane Dembélé was vandaag zonder opgave van reden afwezig op de training van BVB en heeft klaarblijkelijk besloten dat op vrijwillige basis te doen. Natuurlijk zal zulk wangedrag worden bestraft. Daarbovenop, na raadpleging met onze coach (Peter Bosz, red.), hebben we besloten om de speler te schorsen van trainingen en wedstrijden tot en met de bekerwedstrijd dit weekend."

Zorc weerspreekt de geruchten dat Dembélé in Parijs de onderhandelingen tussen Barcelona en Dortmund afwachtte. Volgens de sportbestuurder was hij gewoon in de Duitse stad aanwezig. Wel heeft de aanvaller eerder in gesprek met Bosz laten weten dat hij reeds een trip naar Parijs heeft gemaakt met zijn vriendin. Daarbij heeft de Fransman echter niet aangegeven dat hij later die week afwezig zou zijn op de training.

Bosz was dan ook verrast dat hij Dembélé niet kon verwelkomen op de training van donderdag. "Dembélé was er vandaag niet", zei de oefenmeester tijdens een persconferentie. Bosz erkent op de hoogte te zijn van de vergevorderde interesse van Barcelona, maar is verbaasd dat het gewilde supertalent niet kwam opdagen. "Ik heb geen idee waarom hij er niet was. We probeerden contact met hem te krijgen, maar dat lukte niet. We hopen dat er niets ergs is gebeurd met hem", aldus de Nederlander.