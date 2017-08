Fosu-Mensah krijgt bij Crystal Palace de kans onder De Boer

Timothy Fosu-Mensah gaat komend seizoen spelen voor Crystal Palace, zo meldt de Premier League-club donderdagmiddag via de officiële kanalen. Manager Frank de Boer aasde al lange tijd op de verdediger en dicht Fosu-Mensah een belangrijke rol in de defensie toe. De Nederlander wordt voor een jaar gehuurd van Manchester United.

Op de clubsite van the Eagles geeft Fosu-Mensah aan blij te zijn met deze nieuwe stap: "De manager en ik hebben gesproken over een komst naar Crystal Palace en het was duidelijk dat hij me graag wilde hebben. Dat geeft je als speler meteen een geweldig gevoel. Ik moet zijn vertrouwen terugbetalen met goede prestaties voor de club."

Daar is ie! Timothy Fosu-Mensah voegt zich op huurbasis bij het Crystal Palace van Frank de Boer. #officieel #cpfc #swansfc #fosumensah #deboer Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 10 Aug 2017 om 8:08 PDT

Fosu-Mensah, die op Selhurst Park gaat spelen met rugnummer 24, stelt leergierig te zijn. "Ik ben nog maar negentien jaar en heb nog veel te leren. Dat ik nu de kans krijg om veel wedstrijden te spelen, zal helpen bij mijn ontwikkeling." De Boer is trots op de komst van talentvolle verdediger, die ploeggenoot wordt van landgenoten Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald.

"Timothy is een speler met veel snelheid en fantastische fysieke kwaliteiten. Tegenwoordig moet je spelers hebben met veel snelheid en kracht. Daarbij kan hij ook op het middenveld spelen. Ik zie hem nu vooral als rechter centrale verdediger in ons systeem, maar hij kan ook als back fungeren in ons 4-3-3-systeem", stelt de oefenmeester van de Londense club.