Sigurdsson ontbreekt in selectie: ‘Onderhandelingen zijn in een cruciale fase’

Paul Clement zegt dat de onderhandelingen tussen Everton en Swansea City aangaande Gylfi Sigurdsson in een cruciale fase zijn aanbeland. De manager van the Swans verwacht een vertrek van de IJslandse middenvelder en heeft hem niet opgenomen in zijn wedstrijdselectie voor komende zaterdag tegen Southampton.

"Wij zijn bij een cruciale fase aanbeland en we hopen dat de deal zo snel als mogelijk is afgerond", laat de oefenmeester weten tegenover de BBC. "De eigenaren van de club erkennen de voor- en nadelen om vroeg in de transferwindow te handelen. Ik weet zeker dat ze het belang van de club in ogenschouw nemen." Eerder zei Ronald Koeman al dat een deal tussen de clubs nabij is.

"Met iedere verstreken dag groeit natuurlijk beetje bij beetje de frustratie, omdat je niet weet of je de beschikking hebt over een speler of niet. En ook of de gewenste vervangers dan worden gehaald of niet", aldus Clement. De trainer geeft aan dat er naast Everton nog een team aast op de diensten van Sigurdsson. Dat zou zomaar eens Leicester City kunnen zijn, aangezien de Welshe club eerder bod van ruim 44 miljoen euro heeft geweigerd van the Foxes.

"Er is nog een club en in het verleden waren er nog wel meer gegadigden, maar dat is normaal", vervolgt Clement, die de gevraagde transfersom van ongeveer 56 miljoen euro te billijken vindt. "Je moet je realiseren dat we Swansea City zijn, niet een top vier-club met gigantisch veel omzet. We moeten met rede handelen met betrekking tot onze financiën. En als we onze beste spelers verkopen, dan moeten we zoveel mogelijk geld vangen, zodat we weer kunnen investeren in de toekomst."