Bosz slaat modderfiguur en kent back van Borussia Dortmund niet

Peter Bosz heeft geen beste beurt gemaakt tijdens de persconferentie van donderdag. Zijn uitspraken over de absentie van Ousmane Dembélé werden het meest verspreid in de media, maar een ander opvallend moment vond plaats toen Bosz werd gevraagd naar Joo-Ho Park. Hij leek de Zuid-Koreaanse linksback niet te kennen.

De oefenmeester werd gevraagd naar zijn plannen op de transfermarkt aangaande de backposities. "Voordat we aan transfers denken, kijken we naar onze eigen jeugd. Jan-Niklas Beste is goed bezig", zei Bosz, waarna hij werd gevraagd naar Park. Volgens de aanwezige journalist Stefan Buczko van ESPN werd duidelijk dat Bosz de dertigjarige international niet kent, en voegde de Nederlander toe dat hij niet met Park heeft gewerkt.

Park maakte in 2015 de overstap van FSV Mainz 05 naar Dortmund. In zijn eerste seizoen kwam hij tot zes optredens in de Bundesliga en de afgelopen jaargang stond Park tweemaal op het veld namens Dortmund. Hij maakt momenteel deel uit van de selectie van het tweede elftal van de club. Zijn contract in het Signal Iduna Park loopt nog een jaar door.