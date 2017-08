Tien dingen die je moet weten in aanloop naar ADO Den Haag - FC Utrecht

Het nieuwe seizoen in de Eredivisie gaat vrijdag van start. ADO Den Haag en FC Utrecht staan vanaf 19.00 uur in het Kyocera Stadion tegenover elkaar. OptaJohan blikt vooruit op het duel in de Hofstad.

· ADO Den Haag boekte slechts twee zeges in de laatste twaalf competitiewedstrijden tegen FC Utrecht (uit en thuis): zes remises, vier nederlagen.

· In vier van de laatste vijf seizoenen waarin de Eredivisie werd afgetrapt met een duel op vrijdagavond degradeerde één van de twee ploegen uit de openingswedstrijd (Excelsior in 2011/12, Willem II in 2012/13, Roda JC Kerkrade in 2013/14 en NEC in 2016/17).

· Afgelopen seizoen pakte ADO Den Haag 26 procent van het totaal aantal punten in de maand augustus: 10 van de 38.

· ADO Den Haag won in slechts 2 van de laatste 22 seizoenen op het hoogste niveau het eerste competitieduel: 5 remises, 15 nederlagen, waaronder vorig seizoen (3-0 tegen Go Ahead Eagles).

· De teruggekeerde Lex Immers was in zijn laatste drie competitiewedstrijden met ADO Den Haag tegen FC Utrecht telkens trefzeker.

· Mark van der Maarel en Robert Zwinkels zijn de enige spelers die sinds het seizoen 2009/10 elk seizoen voor dezelfde Eredivisie-club in actie zijn gekomen.

· Geen ploeg won in het kalenderjaar 2017 meer uitduels in de Eredivisie dan FC Utrecht (zes, net als Ajax).

· FC Utrecht begon de laatste dertien Eredivisie-seizoenen slechts één keer met een overwinning: een 0-1 zege bij RKC Waalwijk in 2009/10, drie remises en negen nederlagen.

· FC Utrecht bleef in de eerste vier officiële duels van 2017/18 zonder nederlaag (alle competities) en kan voor het eerst deze eeuw (en voor het eerst sinds 1999) ongeslagen blijven in de eerste vijf duels van een seizoen.

· David Jensen hield in vijftig procent van zijn Eredivisie-duels de nul (10 van de 20), het beste gemiddelde van alle huidige keepers in de competitie.