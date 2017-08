BVB stelt aandeelhouders op de hoogte van afgeslagen bod Barça

Borussia Dortmund heeft een bod van Barcelona op Ousmane Dembélé afgewezen, zo laat de club weten in een verklaring aan de eigen aandeelhouders. Die Borussen maken melding van een gesprek met Barcelona over een transfer, maar voegen eraan toe dat het bod niet correspondeerde met de 'buitengewone' kwaliteiten van Dembélé en niet met de huidige standaarden op de transfermarkt. Volgens Dortmund is een transfer deze zomer 'niet erg waarschijnlijk'. Volgens Sky is Dembélé desondanks naar Barcelona gevlogen.

Het nieuws is verrassend, omdat Dembélé donderdag verstek liet gaan bij de training van Dortmund. L'Équipe schreef dat de twintigjarige aanvaller donderdag nog zijn handtekening zou zetten onder een contract bij Barcelona. Eerder forceerde de jonge international van Frankrijk op dezelfde manier zijn transfer van Stade Rennes naar Borussia Dortmund. Peter Bosz wist echter van niets. "Ik heb geen idee waarom hij er niet was. We probeerden contact met hem te krijgen, maar dat lukte niet. We hopen dat er niets ergs is gebeurd met hem", zei de trainer.

Ondertussen heeft Dembélé zijn club 'ontvolgd' op Twitter en op zijn socialmediapagina's komt de naam van Dortmund niet voor in zijn korte biografieën. Al dagenlang gonst het in Duitsland en Spanje van de geruchten van een naderende overstap. Een zware delegatie van Barcelona zou naar Duitsland zijn gevlogen om de transfer af te ronden. Dembélé wordt gezien als de opvolger van Neymar, die voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrok. Afgaande op de verklaring van Dortmund bestaat de kans echter dat Barcelona verder moet kijken.