Barça verwelkomt Dembélé en betaalt maximaal 147 miljoen

Ousmane Dembélé is officieel speler van Barcelona, zo meldt de Spaanse club via de officiële kanalen. De Fransman komt over van Borussia Dortmund en tekent voor vijf jaar bij de Catalanen. Barça maakt officieel bekend dat het minstens 105 miljoen euro betaalt. De transfersom kan via bonussen oplopen: Dortmund meldt dat het gaat om maximaal 42 miljoen euro erbovenop. Dembélé ondergaat maandagochtend de medische keuring en krijgt een transferclausule van vierhonderd miljoen euro. Hij gaat met rugnummer 11 spelen in Camp Nou.

Dembélé werd al weken in verband gebracht met een overstap naar Camp Nou, maar nadat Neymar voor 222 miljoen euro vertrok naar Paris Saint-Germain, maakte Barcelona echt werk van zijn komst. De club wilde snel handelen na het verlies van de Braziliaanse sterspeler en had naast Philippe Coutinho van Liverpool ook Dembélé op de korrel. Eerder stuurde de Spaanse grootmacht een zware delegatie naar Duitsland om de deal te doen slagen. Dembélé was ondertussen geschorst bij zijn club, nadat hij plots absent was bij een training in afwachting van de transfer.

De onderhandelingen verliepen echter moeizaam, omdat de club van trainer Peter Bosz een vertrek helemaal niet zag zitten. Dortmund had Dembélé nog maar een jaar in huis, nadat die Borussen in de zomer van 2016 ongeveer vijftien miljoen euro neerlegden bij Stade Rennes, en hoopte dat de Fransman zou uitgroeien tot wereldster in het Signal Iduna Park. Dortmund verlangde daarom een gigantische geldsom voor de twintigjarige aanvaller. Barcelona had genoeg geld in kas nadat er 222 miljoen euro is bijgeschreven met het vertrek van Neymar, maar vond de vraagprijs aan de hoge kant.

OFFICIEEL - Ousmane Dembélé is speler van Barcelona! De club maakt zijn komst officieel bekend. Transfersom: 105 miljoen plus bonussen

De Duitse club vroeg een bedrag van 150 miljoen euro en weigerde genoegen te nemen met een lager bedrag. Borussia Dortmund veegde diverse aanbiedingen van tafel en stelde Barcelona een ultimatum. De Catalanen moesten uiterlijk voor komende zondag met het juiste bod komen, anders zou de deal definitief van tafel zijn. Toch heeft Barça het contract van Dembélé bij Dortmund, dat liep tot medio 2021, uiteindelijk afgekocht. Met de transfer gaat er een droom in vervulling voor Dembélé.

De buitenspeler stelde eerder dat hij dolgraag in het shirt van Barcelona wilde spelen en had vorige week al alle verwijzingen naar Dortmund op zijn sociale media-accounts verwijderd. Dortmund zal ongetwijfeld blij zijn met de transfersom, maar baalt dat de groeibriljant Duitsland verlaat: de Frans international kende met 10 doelpunten en 21 assists een zeer goed debuutjaar en de club hoopte, tevergeefs, dat het langer van de aanvaller kon genieten.