Allegri overwoog op te stappen na verloren CL-finale: ‘Houdt het hier op?’

Massimiliano Allegri overwoog het bijltje erbij neer te gooien nadat Juventus afgelopen seizoen de Champions League-finale verloor van Real Madrid. In Cardiff werd de Oude Dame met 4-1 afgedroogd en na afloop berustte de Italiaanse oefenmeester in het feit dat zijn team minder was die avond.

"We hebben speciale spelers. Jammer genoeg heeft Real Madrid daar heel veel van", schrijft Allegri hij op de site van de Players' Tribune. "Naarmate de tweede helft vorderde, wist ik dat we niet het juiste materiaal hadden wat nodig was om te winnen. We hadden daarnaast twee spelers die nauwelijks verder konden vanwege blessures. Real heeft gewoon heel slim gespeeld. Ze waren heel relaxed."

Hoewel het raar kan klinken, zo zegt de Italiaan, stapte hij met een rustig gevoel van het veld. "Omdat ik wist dat we minder waren. Zo simpel is het. Toen ik de volgende avond thuiskwam, stelde ik mijzelf een moeilijke vraag: 'Houdt het hier op? Is dit hoever ik het team kan brengen?' Ik vroeg mij af of ik verder moest. Een deel van mij dacht eraan om maandag bij de club binnen te stappen en om op te stappen."

"De nacht daarvoor, voordat ik naar bed ging, besloot ik dat ik alleen verder zou gaan bij Juventus als de club mijn strategie volledig accepteerde. De volgende ochtend was alles kraakhelder voor mij. Ik ging om zeven uur naar kantoor en dronk mijn espresso. Een nieuw seizoen was weer aangebroken, met nieuwe mogelijkheden", aldus Allegri.