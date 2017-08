‘Weet niet of iemand eerder van de Jupiler League naar de Premier League ging’

Almere City en Brighton & Hove Albion hebben de transfer van Soufyan Ahannach naar de Premier League-club donderdagmiddag bevestigd. De 21-jarige vleugelaanvaller tekent een driejarig contract bij de promovendus. "Dit is een grote stap in mijn carrière. Ik maak een mooie transfer naar een prachtige competitie", glundert Ahannach.

"Ik weet niet of het eerder is gebeurd dat een speler vanuit de Jupiler League rechtstreeks de stap maakt naar de Premier League", vertelt de aanvaller op de website van Almere City. "Ik vind het daarom moeilijk in te schatten waar ik sta en laat het allemaal op me af komen, maar ik heb er heel veel zin in."

Algemeen directeur John Bes is trots op de transfer van Ahannach. "Wij zijn in de eerste plaats hartstikke blij voor Souf. Daarnaast is het voor de club fantastisch dat wij na Vincent Janssen (in 2015 naar, AZ, red.) en Pablo Rosario (in 2016 naar PSV) wederom een speler afleveren op het hoogste niveau."

Via de officiële kanalen van Brighton spreekt trainer Chris Hughton zijn blijdschap uit met de deal. Vorig seizoen was Ahannach goed voor achttien treffers en vijftien assists en is ook Hughton opgevallen. "Hij is een jonge speler met erg veel talent. Hij heeft het de afgelopen jaren goed gedaan in Nederland en we zien ernaar uit om erachter te komen wat hij nog meer in huis heeft."