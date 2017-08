‘Dembélé ontbreekt op training en tekent binnen enkele uren bij Barça’

Ousmane Dembélé staat in de hevige belangstelling van Barcelona en de aanvaller van Borussia Dortmund heeft zelf al aangegeven dat hij graag voor de Spaanse grootmacht wil voetballen. Nu lijkt Dembélé een transfer naar Spanje te forceren, aangezien hij donderdag niet aanwezig was op de training van die Borussen.L'Équipe meldt dat het talent binnen enkele uren gaat tekenen bij Barcelona.

"Dembélé was er vandaag niet", vertelt Peter Bosz tijdens een persconferentie. De oefenmeester was verbaasd dat het gewilde supertalent niet kwam opdagen. "Ik heb geen idee waarom hij er niet was. We probeerden contact met hem te krijgen, maar dat lukte niet. We hopen dat er niets ergs is gebeurd met hem", besluit de ex-trainer van onder meer Ajax.

Al dagenlang gonst het in Duitsland en Spanje van de geruchten van een naderende overstap. Een zware delegatie van Barcelona zou naar Duitsland zijn gevlogen om de transfer af te ronden. Het lijkt erop dat de ex-speler van Stade Rennes ook op een transfer aast. De vleugelaanvaller heeft inmiddels alle verwijzingen naar zijn Duitse werkgever op zijn sociale media-accounts verwijderd.

L’Équipe meldde eerder al dat Barcelona snel wilde handelen na het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain. De Spaanse grootmacht zou niet lang willen wachten en naast Dembélé ook nog Philippe Coutinho van Liverpool naar Catalonië halen. De Franse sportkrant meldt donderdagmiddag dat Dembélé in de komende uren een contract gaat tekenen in Barcelona.