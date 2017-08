‘Gio kreeg het voordeel van de twijfel, dat krediet heeft Keizer niet'

Kenneth Pérez twijfelt of Marcel Keizer wel de juiste trainer is voor Ajax. De oefenmeester werd deze zomer doorgeschoven van Jong Ajax naar de hoofdmacht van de Amsterdammers, nadat Peter Bosz vertrok naar Borussia Dortmund. De Deen stelt echter dat het palmares van Keizer te wensen overlaat.

"Wat me vooral erg opvalt, is dat als je de mensen hoort die met hem hebben gewerkt, het net lijkt of ze bij Ajax de beste trainer ter wereld hebben binnengehaald. Dat vraag ik mij af als je zijn cv bekijkt", zegt Pérez in gesprek met 90 Minutes. "Dan zou Keizer het best bewaarde geheim uit het trainersgilde zijn."

De oud-middenvelder stelt dat Keizer het 'niet zo uitmuntend' heeft gedaan bij Telstar, FC Emmen en SC Cambuur. Dat hij niet zo bekend is, hoeft geen nadeel te zijn, stelt Pérez. "Het belangrijkste is: krijgt hij de spelers mee? Daarin zijn de eerste weken direct al belangrijk. Wat dat betreft staat hij natuurlijk voor een enorme klus na de gebeurtenissen met Abdelhak Nouri."

De twintigjarige Ajacied heeft deze zomer ernstige en blijvende hersenschade opgelopen, nadat hij met hartritmestoornissen ter aarde stortte tijdens een oefenduel met Werder Bremen. "Daar moet je als trainer maar mee om zien te gaan", vervolgt Pérez. "Een grote naam hoeft geen nadeel te zijn, maar als je zeven wedstrijden op rij verliest, dan krijg je wel eens het voordeel van de twijfel. Zoals Giovanni van Bronckhorst toen bij Feyenoord. Dat krediet heeft Keizer niet."